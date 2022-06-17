Кулеба потребовал от Запада «помочь Украине победить»
Киев, 17 июня, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Запад должен прекратить выдвижение мирных инициатив с неприемлемыми условиями, заявил 17 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.
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Дмитрий Кулеба
Вместо этого Кулеба выдвинул требование «помочь победить».
«Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, вместо этого должен помочь Украине победить», — написал Кулеба.
Напомним, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную спецоперацию против нацисткой Украины с целью демилитаризации и денацификации этих территорий.