Рим, , 21:38 — REGNUM В своем последнем обращении 44-летний гражданин Италии, медикаментозно умерщвленный 16 июня, призвал власти ускорить бюрократические процедуры для получения разрешения на эвтаназию, сообщают национальные СМИ.

Эвтаназия ru.torange.biz

Как сообщалось ранее, этот гражданин стал первым в Италии, чья жизнь была прервана врачами по его просьбе.

Эвтаназия была легализована в Италии в 2022 году. Обязательные условия — длительность страданий, отсутствие вероятности выздоровления, ясно выраженное намерение.