Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 21:32 — REGNUM В ходе работы Петербургского международного экономического форума губернаторы представили результаты развития регионов. Это промежуточные итоги реализации положений народной программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму
Реализации масштабных проектов, инициированных «Единой Россией», была посвящена площадка «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии» на Петербургском международном экономическом форуме. О ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования рассказали секретари региональных отделений «Единой России» — главы субъектов РФ.
Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, открывая работу площадки, народная программа «Единой России» — это конкретные объекты, которые будут построены в регионах.
Приоритеты народной программы при этом остаются неизменными. В первую очередь, речь идет о поддержке семей с детьми — эта система выстроена с беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом существует большое количество региональных практик, которые дополняют эту систему.
Он также привел в пример практику работы семейных МФЦ, которые открыты по инициативе «Единой России» в ряде пилотных регионов и предоставляют семьям все возможные меры поддержки в формате «одного окна».
В некоторых регионах инициативы «Единой России» помогли в два раза увеличить финансирование на социальную поддержку в целом. Например, в Самарской области. Как рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров только на социальные контракты бюджет уже увеличен в 20 раз. Помимо этого, в рамках инициатив народной программы необходимую поддержку получают предприниматели.
Он также остановился на реализации программы модернизации отделений «Почты России», которая также инициирована партией. В ее рамках в этом году будет отремонтировано 47 отделений в Самарской области. При этом регион является пилотным в части трансформации почтовых отделений.
Еще одно из ключевых направлений народной программы — социальная газификация. На участие в ней принято уже более 600 тысяч заявок, рассказал генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. Газ бесплатно уже подведен к более чем 65 тысячам домовладений и 143 тысячам земельных участков.
К примеру, в Челябинской области будет подключено порядка 90 тысяч домовладений. По инициативе «Единой России» на приобретение газового оборудования жителям компенсируют 100 тысяч рублей, рассказал секретарь Челябинского отделения партии, губернатор Алексей Текслер.
Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта школ, которую «Единая Россия» проводит вместе с Минпросвещения. За пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. Это количество может быть увеличено в зависимости от потребностей, отметила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
В свою очередь, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова отметила, что народная программа — гибкий документ, который изначально предусматривал возможность вносить изменения с учетом ситуации.
В новых условиях одной из ключевых задач «Единой России» является гуманитарная миссия на Донбассе. Для ее развития на ПМЭФ были подписаны соглашения между Гуманитарным центром партии и руководством Донецкой и Луганской народных республик.
Свои подписи под документами поставили руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, Глава ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник.
Соглашения определяют порядок сотрудничества и взаимодействия по гуманитарным вопросам, оказания юридической, медицинской помощи жителям народных республик, подготовки и переподготовки педагогов ЛДНР, деятельности стройотрядов для восстановления инфраструктуры Донбасса, развития системы досуговых и культурных центров, проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, а также оказания методической помощи госвластям территорий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ.
В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд руб. — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд руб. на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений.
Также выделены средства на обновление парка машин скорой медицинской помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов. А также на развитие системы медицинской реабилитации — 100 млрд рублей.
127 млрд рублей выделено на строительство скоростных автомобильных дорог федерального значения. Направлены средства на развитие региональной авиации. В частности, на модернизацию региональных аэропортов предусмотрено более 120 млрд рублей на 3 года.
Более 48 млрд рублей выделено дополнительно на поддержку многодетных семей. С 1 января 2022 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырос до 13 890 рублей. Благодаря этому выросли выплаты семьям с детьми, другие социальные пособия и доплаты к пенсиям. С 1 апреля 2022 года введена ежемесячная денежная выплата для детей от 8 до 17 лет. 63 млрд рублей ежегодно предусмотрено на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов (более 7 млн учеников). Дети с 5 до 7 лет получили право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Отменен НДФЛ для семей с двумя и более детьми при продаже жилья в случае, если в текущем календарном году они покупают новое. Проект по поддержке старшего поколения запущен в 28 регионах России. К 2024 году он заработает по всей стране. Расширены меры поддержки НКО, работающих с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.