Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM В ходе работы Петербургского международного экономического форума губернаторы представили результаты развития регионов. Это промежуточные итоги реализации положений народной программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму

Реализации масштабных проектов, инициированных «Единой Россией», была посвящена площадка «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии» на Петербургском международном экономическом форуме. О ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования рассказали секретари региональных отделений «Единой России» — главы субъектов РФ.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, открывая работу площадки, народная программа «Единой России» — это конкретные объекты, которые будут построены в регионах.

«Мы с вами вместе принимали эту программу. Наказы, на основании которых она сформирована, собраны с жителей регионов. Больше 2,5 млн человек приняли участие в обсуждении программы. Получился документ, который мы вместе с Правительством перевели в конкретные цифры, деньги, километры, объемы. Что-то уже хорошо и давно работает, например, программа «Формирование комфортной городской среды». Мы запустили ее с 2016 года, и уже 100 тысяч объектов благоустроено. Что-то появилось как новое. Это деньги, защищенные в бюджете. И даже в условиях тяжелейших внешних вызовов появится в регионах в виде конкретных объектов, социальной инфраструктуры и будет использоваться нашими гражданами», — отметил он.

Приоритеты народной программы при этом остаются неизменными. В первую очередь, речь идет о поддержке семей с детьми — эта система выстроена с беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом существует большое количество региональных практик, которые дополняют эту систему.

«У нас в регионе, например, введены социальные дисконтные карты, которые позволяют семьям получать дополнительные скидки. Еще одно очень важное решение — это социальные контракты. Президент увеличил их сумму на предпринимательство и ведение личных подсобных хозяйств. Об этом тоже говорила «Единая Россия». Это позволяет людям, которые хотят изменить свою жизнь, хотят чему-то научиться, открыть свое дело», — подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин .

Он также привел в пример практику работы семейных МФЦ, которые открыты по инициативе «Единой России» в ряде пилотных регионов и предоставляют семьям все возможные меры поддержки в формате «одного окна».

В некоторых регионах инициативы «Единой России» помогли в два раза увеличить финансирование на социальную поддержку в целом. Например, в Самарской области. Как рассказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров только на социальные контракты бюджет уже увеличен в 20 раз. Помимо этого, в рамках инициатив народной программы необходимую поддержку получают предприниматели.

«В этом году, комплекс мер поддержки, который принят «Единой Россией», увеличил ее суммарно с решениями на федеральном уровне до 66 миллиардов. Это касается повышения доступности кредитов, субсидий, гарантий», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также остановился на реализации программы модернизации отделений «Почты России», которая также инициирована партией. В ее рамках в этом году будет отремонтировано 47 отделений в Самарской области. При этом регион является пилотным в части трансформации почтовых отделений.

«В них предоставляют дополнительную помощь в выдаче справок о размере пенсий и иных выплат, информируют по пенсионным вопросам, занимаются продажей лекарств, оказанием банковских услуг, предоставлением мобильного интернета. Два года назад мы договорились, что и некоторые медицинские услуги также эти почтовые отделения оказывают», — рассказал Дмитрий Азаров.

Еще одно из ключевых направлений народной программы — социальная газификация. На участие в ней принято уже более 600 тысяч заявок, рассказал генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. Газ бесплатно уже подведен к более чем 65 тысячам домовладений и 143 тысячам земельных участков.

«Газификация регионов — это живой мощнейший инфраструктурный проект «Единой России». 526 миллиардов рублей в ближайшие 4 года будет потрачено на строительство отводов межпоселковых газопроводов. Наша цель — в 2030 году, чтобы уровень газификации в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено», — отметил он.

К примеру, в Челябинской области будет подключено порядка 90 тысяч домовладений. По инициативе «Единой России» на приобретение газового оборудования жителям компенсируют 100 тысяч рублей, рассказал секретарь Челябинского отделения партии, губернатор Алексей Текслер.

«Мы синхронизировали программу догазификации с нашей региональной программой газификации. Более 1 миллиарда рублей выделяем на эти цели. По программе газификации населённых пунктов, где нет газа, будет построено порядка 400 км газопроводов и подключено более 5 тысяч домовладений», — рассказал он.

Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта школ, которую «Единая Россия» проводит вместе с Минпросвещения. За пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. Это количество может быть увеличено в зависимости от потребностей, отметила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Более 1300 объектов сдадим в 2022 году. Должны появиться не только новые стены и оборудование, но и новые пространства: спортивные, творческие, музейные, комнаты школьников. В общественные штабы включены родители, дети, педагоги и все региональные отделения «Единой России», — напомнила она.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова отметила, что народная программа — гибкий документ, который изначально предусматривал возможность вносить изменения с учетом ситуации.

«Сегодняшний вызов должен заставить нас переосмыслить тезисы народной программы, не оставляя задач, которые мы обещали, но выстраивая новые приоритеты. Эту работу ведут руководители регионов, которые направляют всю исполнительную власть и расставляют приоритеты перед ней», — сказала она.

В новых условиях одной из ключевых задач «Единой России» является гуманитарная миссия на Донбассе. Для ее развития на ПМЭФ были подписаны соглашения между Гуманитарным центром партии и руководством Донецкой и Луганской народных республик.

Свои подписи под документами поставили руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, Глава ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Соглашения определяют порядок сотрудничества и взаимодействия по гуманитарным вопросам, оказания юридической, медицинской помощи жителям народных республик, подготовки и переподготовки педагогов ЛДНР, деятельности стройотрядов для восстановления инфраструктуры Донбасса, развития системы досуговых и культурных центров, проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, а также оказания методической помощи госвластям территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ.

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд руб. — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд руб. на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений.

Также выделены средства на обновление парка машин скорой медицинской помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов. А также на развитие системы медицинской реабилитации — 100 млрд рублей.

127 млрд рублей выделено на строительство скоростных автомобильных дорог федерального значения. Направлены средства на развитие региональной авиации. В частности, на модернизацию региональных аэропортов предусмотрено более 120 млрд рублей на 3 года.

Более 48 млрд рублей выделено дополнительно на поддержку многодетных семей. С 1 января 2022 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырос до 13 890 рублей. Благодаря этому выросли выплаты семьям с детьми, другие социальные пособия и доплаты к пенсиям. С 1 апреля 2022 года введена ежемесячная денежная выплата для детей от 8 до 17 лет. 63 млрд рублей ежегодно предусмотрено на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов (более 7 млн учеников). Дети с 5 до 7 лет получили право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Отменен НДФЛ для семей с двумя и более детьми при продаже жилья в случае, если в текущем календарном году они покупают новое. Проект по поддержке старшего поколения запущен в 28 регионах России. К 2024 году он заработает по всей стране. Расширены меры поддержки НКО, работающих с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.