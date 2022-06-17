Лос-Анджелес, США, , 21:28 — REGNUM Рэпер P. Diddy (известный как Diddy и Puff Daddy) выпустит свой новый сингл под названием Gotta Move On спустя шесть лет молчания. Об этом 17 июня пишет TMZ.

P. Diddy Цитата из клипа Diddy и Nicole Scherzinger на песню Come To Me

Как отмечает издание, в песне артист расскажет о расставании с возлюбленной, певицей Кэсси Вентура. В тексте трека есть строчка: «Ты нашла нового мужчину, поэтому я должен двигаться дальше. Думаю, у тебя новые планы с кем-то, кого ты едва знаешь. Я не буду говорить, что ты ошибаешься».

ИА REGNUM напоминает, что P. Diddy (Шон Комбс) состоял в отношениях с Кэсси Вентура в период с 2006 по 2018 год. В 2019 году Вентура вышла замуж за тренера Алекса Файна, с которым у неё двое детей.

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