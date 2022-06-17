Вологда, 17 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Вологодская область на полях Петербургского международного экономического форума заключила рекордное число соглашений. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«За два дня на полях ПМЭФ делегация Вологодской области подписала соглашения, протоколы о намерении на 25 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет участия в форуме. И это не просто инвестиции — это новые дороги, новые рабочие места, новые возможности для бизнеса и для развития», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе подписанных документов ПМЭФ — соглашение о продовольственной безопасности Вологодчины.