Москва, , 21:25 — REGNUM Гуманитарный центр в Харьковской области Украины открыл руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин. По его словам, помощь в гуманитарном партии смогут получить не только жители города, но и других районов области, которые в этом нуждаются.

Центр будет оказывать помощь местным жителям и решать различные повседневные проблемы.

В открытии гуманитарного центра принял участие депутат «новой волны» заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров («Единая Россия»).

На церемонии открытия он подчеркнул, что главной целью гуманитарного центра станет помощь местным жителям. Депутат курирует гуманитарную миссию в Харьковской области и отметил, что создание подобного центра поможет людям получить еду, продукты, медицинские препараты, а также предметы первой необходимости и многое другое. Также ожидается, что на территории гуманитарного центра будут оказывать медицинскую помощь.

Работа центра будет ежедневно осуществляться сводной группой добровольцев из «Молодой Гвардии Единой России» и организации «Боевое братство». Они в том числе будут заниматься оказанием адресной помощи: доставлять гуманитарные наборы в прилегающие к Купянску населенные пункты. В центр уже доставлено 40 тонн гуманитарной помощи от региональных отделений партии. За первый день работы центра его посетили более тысячи человек.

Напомним, что «депутаты новой волны» с первого дня проведения спецоперации оказывают всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях.