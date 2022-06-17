Харьков, Украина, 17 июня, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Добровольцы казачьего отряда «Дон» сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских боевиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в Союзе казаков-воинов России и зарубежья.

skwrz.ru Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс

БПЛА упал в серой зоне в Харьковской области. На его поиски была направлена разведгруппа, которая нашла объект на открытой местности. Обнаруженный беспилотник доставлен на базу для изучения.

ИА REGNUM сообщало, что артиллерия 6-го казачьего полка имени Матвея Платова уничтожила в Камышевахе более 80 украинских боевиков.

«Когда наша армия со специальным полком «Ахмат» продвигались вперед, территориальная оборона и 8-й специальный полк ССО Украины стали отступать. При отступлении артиллерия 6-го казачьего полка уничтожила более 80 человек так называемой армии Украины. Сейчас Камышеваха и Полесье полностью под контролем Луганской Народной Республики», — отметил ранее военкор Евгений Лисицын.

Напомним, что в районе проведения специальной военной операции на Украине находятся более 5 тыс. казаков.

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