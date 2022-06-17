Сургут, Югра, 17 июня, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Югре перед судом предстанет руководитель финансовой пирамиды, обвиняемый в хищениях у граждан свыше 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

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Следствием установлено, что в апреле 2018 года злоумышленник создал кредитный потребительский кооператив граждан «Югра», который действовал по принципу финансовой пирамиды. Офисы компании были открыты в Сургуте, Нефтеюганске и Екатеринбурге.

Клиенты привлекались путём рекламы в средствах массовой информации. Доход и прибыль кооператива формировались за счёт денег, поступающих от новых пайщиков. Инвестиционной деятельностью кредитный кооператив не осуществлял.

Обвиняемый убеждал вкладчиков в финансовой стабильности, обещая прибыль от 10% до 20% в год. За три года деятельность злоумышленник получил от более 150 обманутых пайщиков денежные средства свыше 120 млн рублей.

Гражданин обвиняется по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Томской области перед судом предстанет организатор кредитного кооператива, которого обвиняют в хищении 31,6 млн рублей у пайщиков.