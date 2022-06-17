Ярославль, , 21:26 — REGNUM Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам двух дней Петербургского международного экономического форума составил более 57 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Пленарное заседание ПМЭФ-2022 yarregion.ru

Глава региона принял участие пленарном заседании, на котором выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что «важно не только отстаивать политический суверенитет, но и укреплять экономическую состоятельность страны». Импортозамещение идёт и в Ярославской области. Президент напомнил: когда зарубежные партнёры отказали в сотрудничестве Петербургскому тракторному заводу, Ярославские и Тутаевские моторостроители пришли на помощь. В итоге выпуск сельхозмашин на предприятии в марте–апреле стал рекордным. На Петербургском экономическом форуме правительство Ярославской области подписало ряд соглашений по проектам импортозамещения, транспортно-логистическим решениям и развитию внутреннего туризма.

Так, планируется строительство туристско-рекреационного парка в Переславле-Залесском на берегу Плещеева озера, экопарка с горнолыжной трассой под Угличем, парка развлечений в Ярославле, развитие проекта «Парк-отель «Замок Понизовкина» в Некрасовском районе и туристического комплекса «Коприно Посад» в Рыбинском районе. В Мышкинском районе появятся 4-звездочные отели и сопутствующая туристическая инфраструктура. Развитию внутреннего туризма будет способствовать и развитие скоростного железнодорожного сообщения, а также создание крупного транспортно-пересадочного узла в Переславле-Залесском. Эти планы обсудил в ходе форума глава региона Михаил Евраев с руководством ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Соглашения, которые мы подписали — это серьезные инвестиции в промышленность и туризм, более тысячи рабочих мест, — сказал, подводя итоги участия в форуме глава ярославской делегации, врио губернатора области Михаил Евраев. — Это важный шаг в развитии нашего региона, в повышении уровня жизни людей. Теперь главное все, о чем договорились, реализовать».

Также в рамках подписанных соглашений на площадке ярославского промышленного парка «Новоселки» будет создан межрегиональный таможенно-логистический центр «Мирный». В Тутаеве планируется создание предприятия по переработке масел. А в Угличе инвесторы планируют строительство биофабрики при сыродельном заводе по производству закваски и концентратов для изготовления сыров, творога, сметаны и других кисломолочных продуктов.

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