Инвестиционный портфель Ярославской области на ПМЭФ превысил 57 млрд
Ярославль, 17 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам двух дней Петербургского международного экономического форума составил более 57 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Глава региона принял участие пленарном заседании, на котором выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что «важно не только отстаивать политический суверенитет, но и укреплять экономическую состоятельность страны». Импортозамещение идёт и в Ярославской области. Президент напомнил: когда зарубежные партнёры отказали в сотрудничестве Петербургскому тракторному заводу, Ярославские и Тутаевские моторостроители пришли на помощь. В итоге выпуск сельхозмашин на предприятии в марте–апреле стал рекордным. На Петербургском экономическом форуме правительство Ярославской области подписало ряд соглашений по проектам импортозамещения, транспортно-логистическим решениям и развитию внутреннего туризма.
Так, планируется строительство туристско-рекреационного парка в Переславле-Залесском на берегу Плещеева озера, экопарка с горнолыжной трассой под Угличем, парка развлечений в Ярославле, развитие проекта «Парк-отель «Замок Понизовкина» в Некрасовском районе и туристического комплекса «Коприно Посад» в Рыбинском районе. В Мышкинском районе появятся 4-звездочные отели и сопутствующая туристическая инфраструктура. Развитию внутреннего туризма будет способствовать и развитие скоростного железнодорожного сообщения, а также создание крупного транспортно-пересадочного узла в Переславле-Залесском. Эти планы обсудил в ходе форума глава региона Михаил Евраев с руководством ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
Также в рамках подписанных соглашений на площадке ярославского промышленного парка «Новоселки» будет создан межрегиональный таможенно-логистический центр «Мирный». В Тутаеве планируется создание предприятия по переработке масел. А в Угличе инвесторы планируют строительство биофабрики при сыродельном заводе по производству закваски и концентратов для изготовления сыров, творога, сметаны и других кисломолочных продуктов.