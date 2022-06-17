Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Художник Никас Сафронов продал свою картину в виде NFT на аукционе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Об этом 17 июня пишет телеграм-канал Baza.

Ирина Юрина ИА REGNUM Никас Сафронов

Стоимость цифровой копии произведения оценили в 5 млн рублей. При этом оригинал полотна находится на МКС. По словам художника, их выбрал сам экипаж корабля «Союз МС-21» перед отправкой на орбиту.

Ранее Никас Сафронов раскритиковал артистов, жалующихся на снижение доходов. «Не надо говорить: «Мои песни никто не слушает, концерты не проводят, а я ведь певец!» Спой так, чтобы людям хотелось тебя увидеть, услышать — и купить для этого билет на твой концерт», — заявил художник.