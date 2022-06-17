Тирана, , 21:29 — REGNUM Депутат парламента Албании из рядов Демократической партии Дашнор Сюля заявил в парламенте, что в кафетерии парламента употребляют наркотики.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, запах наркотика явно ощущался и исключал всякие сомнения.

Сюля также обвинил депутатов и министров в неумеренном потреблении бензина на фоне кризиса и подчеркнул, что положение в деревнях из-за роста цен стало катастрофическим.

Спикер парламента Линдита Никола назвала речь Сюли оскорбительной и потребовала, чтобы тот извинился за свои слова.

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