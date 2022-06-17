Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Москве в общей сложности 28 компаний подписали с городом соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда». Об этом 17 июня заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

По его словам, восемь предприятий уже приступили к реализации проекта. Всего же подано более 160 заявок от столичных предприятий, из них 68 прошли очные отборы.

«Стартовавший в Москве с 2022 года национальный проект «Производительность труда» рассчитан на крупные и средние компании пяти несырьевых секторов экономики: транспорт, торговлю, строительство, обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Сейчас они обеспечивают больше трети налоговых поступлений от всех крупных и средних предприятий Москвы, на них работает каждый четвертый занятый в столичной экономике», — сказал Пуртов.