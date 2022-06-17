Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM Рабочая встреча президента группы «АвтоВАЗ» Максима Соколова и главы Удмуртии Александра Бречалова состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главной темой обсуждения стали перспективы завода «АвтоВАЗ» в Ижевске.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Соколов поблагодарил власти республики за поддержку производству. Главной задачей он назвал возвращение предприятия к ритмичному графику работы.

«Для сотрудников, не занятых на основном производстве, были оперативно организованы дополнительные работы, оплата за которые компенсирует сокращение заработка, а также предложены временные вакансии на других предприятиях Ижевска», — отметил руководитель концерна.

Бречалов же напомнил поручение президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности.

«Главный итог встречи — площадку сохраним. Наша цель — вернуть завод к ритмичному графику работы, несмотря на санкционное давление», — подытожил глава Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бречалов говорил, ссылаясь на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, что закрытия площадки «АвтоВАЗа» в Ижевске не допустят. «Сейчас идет работа по определению того, какие объемы работ и модели будут выпускать в Ижевске в связи с использованием импортных компонентов», — пояснил Бречалов.

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