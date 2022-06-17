София, 17 июня 2022, 21:09 — REGNUM В ближайшее время Болгария приобретет у США две подводные лодки для своих военно-морских сил. Об этом 17 июня сообщает БНР.
По словам главкома ВМС Болгарии Кирила Михайлова, этот контракт будет реализован в рамках масштабной программы обновления военного флота страны.
Сумма сделки не разглашается.
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Напомним, 17 июня на крупнейшем болгарском судостроительном заводе «Езерово» начаты работы по монтажу сразу двух кораблей для ВМС Болгарии.
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