София, , 21:09 — REGNUM В ближайшее время Болгария приобретет у США две подводные лодки для своих военно-морских сил. Об этом 17 июня сообщает БНР.

Подводная лодка ВМФ США skeeze

По словам главкома ВМС Болгарии Кирила Михайлова, этот контракт будет реализован в рамках масштабной программы обновления военного флота страны.

Кирил Михайлов «Это крайне необходимо для поддержания боеспособности наших флотских подразделений».

Сумма сделки не разглашается.

Читайте также: Болгария получит от США ракеты для истребителей F-16

Напомним, 17 июня на крупнейшем болгарском судостроительном заводе «Езерово» начаты работы по монтажу сразу двух кораблей для ВМС Болгарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария рассматривает вопрос о расторжении военного договора с США