Болгария приобретет две подводные лодки для своих ВМС
София, 17 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В ближайшее время Болгария приобретет у США две подводные лодки для своих военно-морских сил. Об этом 17 июня сообщает БНР.
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Подводная лодка ВМФ США
По словам главкома ВМС Болгарии Кирила Михайлова, этот контракт будет реализован в рамках масштабной программы обновления военного флота страны.
«Это крайне необходимо для поддержания боеспособности наших флотских подразделений».
Сумма сделки не разглашается.
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Напомним, 17 июня на крупнейшем болгарском судостроительном заводе «Езерово» начаты работы по монтажу сразу двух кораблей для ВМС Болгарии.