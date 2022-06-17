Москва, 17 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. По популярному веб-сериалу «Внутри Лапенко» выйдет одноимённая настольная игра. Об этом 17 июня сообщили создатели шоу на YouTube-канале «Лапенко».

Цитата из интервью Лапенко Антон Лапенко

Игру можно профинансировать на краудфандинговой платформе Boomstarter. Проект уже собрал более 1,3 млн рублей из необходимых 100 тыс. рублей.

Исходя из описания проекта, игроки смогут примерить на себя роли каждого из героев сериала. Суть игры заключается в том, чтобы заработать как можно больше очков зрительских симпатий — при этом каждый участник может сделать это по-своему, исходя из характеристик выбранного им персонажа.

Добавим, что проектом занимаются авторы настольной игры «Страдающее Средневековье». В 2020 году она поставила рекорд на краудфандинговой платформе Boomstarter, собрав более 9,7 млн рублей.