Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) и представители деловых кругов Ирана подписали соглашение о торговле, сообщает 17 июня агентство ДАН со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Договор был подписан в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме ПМЭФ-2022.

«Иран намерен поставлять нам строительную и плодовоовощную продукцию. Наши производители планируют экспортировать металлопрокат, чугун, удобрения, сталеканатную продукцию, продукцию предприятий угольного машиностроения, проходческие комплексы», — цитирует ДАН слова Пушилина.

Договор подписан между Торгово-промышленной палатой ДНР и иранским торговым домом «Фарнуш трейдинг».