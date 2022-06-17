Василий Иванов,
17 июня 2022, 23:14 — REGNUM В Центральном Музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась мемориальная выставка «Миры Александра Липницкого», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка посвящена памяти Александра Липницкого, одного из основателей легендарной группы «Звуки Му», являвшегося в течение долгих лет верным другом музея.
Наряду с музыкой в жизни Липницкого большое значение имела русская икона. Свою коллекцию иконописи он начал собирать в 1970-х.
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игорь Мухин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Олег Шишкин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка состоит из нескольких разделов. Самый большой сформирован из личного собрания Александра Липницкого, также есть раздел, позволяющий гостям выставки попасть в его «личный кабинет». Стол, личные вещи, концертная бас-гитара, фотографии из архива. Наряду с иконами в экспозиции представлены произведения современных художников — друзей Липницкого. Среди них работы Павла Пепперштейна, Анатолия Осмоловского и др.
Михаил Миндлин, директор Центрального Музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вдова Инна Липницкая на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сын Владимир на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Собрание икон Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спас Нерукотворный из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
Богоматерь Владимирская. Конец XV века. Из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
Богоматерь «Не рыдай мене, Мати» (фрагмент) из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
Святитель Модест Иерусалимский из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
Святитель Власий Севастийский из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка приурочена к 70-летнему юбилею Александра Липницкого.
Кураторами проекта выступили директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин и ведущий научный сотрудник музея Н. И. Комашко.
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Александр Липницкий на фото
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сергей Курехин и Борис Гребенщиков на архивных фотографиях Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бас-гитара Александра Липницкого
Василий Иванов © ИА REGNUM