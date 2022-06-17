17 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 23:14 — REGNUM В Центральном Музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась мемориальная выставка «Миры Александра Липницкого», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка посвящена памяти Александра Липницкого, одного из основателей легендарной группы «Звуки Му», являвшегося в течение долгих лет верным другом музея.

Наряду с музыкой в жизни Липницкого большое значение имела русская икона. Свою коллекцию иконописи он начал собирать в 1970-х.

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Игорь Мухин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Олег Шишкин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка состоит из нескольких разделов. Самый большой сформирован из личного собрания Александра Липницкого, также есть раздел, позволяющий гостям выставки попасть в его «личный кабинет». Стол, личные вещи, концертная бас-гитара, фотографии из архива. Наряду с иконами в экспозиции представлены произведения современных художников — друзей Липницкого. Среди них работы Павла Пепперштейна, Анатолия Осмоловского и др.

Михаил Миндлин, директор Центрального Музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Василий Иванов © ИА REGNUM

Вдова Инна Липницкая на открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Сын Владимир на открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Собрание икон Александра Липницкого Василий Иванов © ИА REGNUM

Спас Нерукотворный из собрания Александра Липницкого Василий Иванов © ИА REGNUM Богоматерь Владимирская. Конец XV века. Из собрания Александра Липницкого Василий Иванов © ИА REGNUM

Богоматерь «Не рыдай мене, Мати» (фрагмент) из собрания Александра Липницкого Василий Иванов © ИА REGNUM

Святитель Модест Иерусалимский из собрания Александра Липницкого Василий Иванов © ИА REGNUM Святитель Власий Севастийский из собрания Александра Липницкого Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка приурочена к 70-летнему юбилею Александра Липницкого.

Кураторами проекта выступили директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин и ведущий научный сотрудник музея Н. И. Комашко.

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Липницкий на фото Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Курехин и Борис Гребенщиков на архивных фотографиях Александра Липницкого Василий Иванов © ИА REGNUM

На открытии выставки «Миры Александра Липницкого» Василий Иванов © ИА REGNUM