Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Планов признавать суверенитет ДНР и ЛНР у властей Казахстана нет, заявил 17 июня казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

По словам главы республики, если дать всем нациям право на самоопределение и если они им воспользуются, «вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств».

Пояснив, что считает такую гипотетическую ситуацию «хаосом», глава Казахстана сказал, что именно поэтому Нур-Султан не признает независимость Тайваня. Сюда же он отнёс Абхазию, Южную Осетию и Косово, а затем добавил:

«По всей видимости, этот принцип будет применён в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк».

Комментируя принципиальность Токаева, стоит напомнить, что признание независимости Тайваня испортило бы отношения Казахстана с Китаем.