Сыктывкар, , 20:50 — REGNUM С начала сезона в Коми клещи покусали свыше полутора тысяч человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

По данным ведомства, только с 10 по 16 июня за медицинской помощью обратились 345 пострадавших от насекомых, в том числе 47 детей.

«В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Коми за неделю было проведено 81 исследование. В одном случае обнаружен антиген вирусного клещевого энцефалита, в двух — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса клеща.