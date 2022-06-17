София, , 21:00 — REGNUM Предложение Франции по урегулированию отношений Северной Македонии и Болгарии и снятию вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС было направлено в парламентскую комиссию по внешней политике. Об этом сообщают в МИД Болгарии 17 июня.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Посол Франции Флоренс Рубин 16 июня провела встречу с членами парламентской группы болгаро-французской дружбы. На встрече обсуждалось французское предложение и наличие в парламенте достаточных голосов для его принятия.

Глава демократической партии Болгарии Христос Иванов заявил, что для Болгарии было бы успехом согласие Северной Македонии на болгарские условия на гарантиях ЕС.

Напомним, из-за позиции болгарского премьер-министра Кирила Петкова по Северной Македонии его правительству грозит вотум недоверия.

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