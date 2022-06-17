Москва, , 21:06 — REGNUM Военным корреспондентам телеканалов RT и ВГТРК показали американских наёмников, взятых в плен под Харьковом.

Тюрьма AlexVan

По словам наёмников, добровольно воевавших за украинских нацистов, они уже «против войны» и «хотят домой».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн были взяты в плен российскими военными в районе Харькова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал Конашенков предупредил всех иностранных наёмников Украины, что на них не будут распространяться нормы международных конвенций и лучшее, на что они смогут надеяться, это длинный тюремный срок.

Двое британских и один марокканский наёмник уже приговорены в ДНР к смертной казни.

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