Москва, 17 июня, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Военным корреспондентам телеканалов RT и ВГТРК показали американских наёмников, взятых в плен под Харьковом.

AlexVan Тюрьма

По словам наёмников, добровольно воевавших за украинских нацистов, они уже «против войны» и «хотят домой».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн были взяты в плен российскими военными в районе Харькова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал Конашенков предупредил всех иностранных наёмников Украины, что на них не будут распространяться нормы международных конвенций и лучшее, на что они смогут надеяться, это длинный тюремный срок.

Двое британских и один марокканский наёмник уже приговорены в ДНР к смертной казни.