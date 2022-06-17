Российские военные показали пленных американских наёмников Украины. Видео
Москва, 17 июня, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Военным корреспондентам телеканалов RT и ВГТРК показали американских наёмников, взятых в плен под Харьковом.
AlexVan
Тюрьма
По словам наёмников, добровольно воевавших за украинских нацистов, они уже «против войны» и «хотят домой».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн были взяты в плен российскими военными в районе Харькова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал Конашенков предупредил всех иностранных наёмников Украины, что на них не будут распространяться нормы международных конвенций и лучшее, на что они смогут надеяться, это длинный тюремный срок.
Двое британских и один марокканский наёмник уже приговорены в ДНР к смертной казни.