Сыктывкар, 17 июня, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Коми четырехлетняя девочка попала в реанимацию после того, как ее укусил клещ. Инцидент стал поводом для доследственной проверки, сообщили в СУ СКР по республике Коми.

Клещ

По данным ведомства, родители девочки сообщили в соцсетях о том, что обратились 29 мая в Княжпогостскую ЦРБ. Принимающая медсестра проигнорировала просьбу позвать дежурного врача и не смогла оказать ребенку помощь должным образом. По мнению близких девочки, сотрудница больницы не смогла полностью снять клеща с головы малышки и не отправила его на лабораторное исследование. По словам родственников, клещ оказался зараженным.

По данному факту проводит расследование также минздрав республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми поступило 20 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита.