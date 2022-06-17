Санкт-Петербург, , 22:13 — REGNUM Республика Сербская полностью понимает причины, которые сподвигли Россию признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 17 июня в интервью изданию «Известия».

Милорад Додик President.az

Додик напомнил, что в 1990-е годы на территории Хорватии существовала Республика Сербская Краина, которая «точно таким же образом под давлением Запада силами и руками хорватов» перестала существовать.

«И что самое страшное, она была очищена по этническому признаку. Мы предполагаем, что тоже самое планировалось и в отношении ДНР и ЛНР. И с этой точки зрения мы понимаем сложившуюся ситуацию. Что касается наших оценок, то мы прекрасно видим, что с 2014 года на территории этих республик страдает местный народ. Поэтому мы поддержим любое решение, которое приведет к миру на этих территориях», — заявил Милорад Додик.

Напомним, что Милорад Додик участвует в работе XXV Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге.