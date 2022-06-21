Нарьян-Мар, , 23:55 — REGNUM Промежуточные итоги с начала года подвели на заседании штаба по реализации национальных проектов в Ненецком автономном округе. На совещании под председательством заместителя губернатора НАО Татьяны Логвиненко обсудили возможные риски и дальнейшую работу.

Губернатор НАО Юрий Бездудный Nao24.ru

Так, по итогам первых пяти месяцев 2022 года кассовое исполнение региональных проектов составило 4,36 млрд рублей, что составляет 59% от общего финансирования, запланированного на текущий год.

Логивненко отметила, что в части проведения закупочных процедур на 17 июня законтрактовано 96, % средств, предусмотренных к контрактации на 2022 год. Это 7,1 из 7,3 млрд рублей. Ещё 79,3 млн рублей в настоящее время находятся в различных стадиях закупочных процедур. Объем средств, по которым закупки не начаты, составляет 145,4 млн рублей.

В частности, в рамках нацпроекта «Экология» заключат контракты на выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов реки Печоры от мусора. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» контракты планируют заключить на оснащение оборудованием первичного сосудистого отделения, контракты, заключённые по нацпроекту «Демография» позволят приобрести спортивное оборудование и инвентарь для школы олимпийского резерва «Труд». В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» будет заключен контракт на реконструкцию Заводской улицы в Нарьян-Маре.

Между тем дорожная проблема в НАО острейшая. «Дорогой жизни» называл строящуюся дорогу Нарьян-Мар — Усинск губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный:

«НАО единственный регион, не имеющий возможности сухопутного сообщения с другими субъектами в зимнее время. <…>. У нас нет порта на побережье, у нас нет железной дороги, у нас нет автомобильной дороги, но у нас есть люди, которые хотят, чтобы все это построили. Наше богатство — это люди, которые в нем живут: занимаются оленеводством, кто работает на нефтяном промысле, кто строит дорогу Нарьян-Мар — Усинск, и те, кто проектирует проект железной дороги Сосногорск — Индига. Инвестировать нужно в людей, учить, а дальше — развивать проекты. <…> Один из таких проектов — дорога Нарьян-Мар — Усинск. Ее у нас называют дорогой жизни. Эта дорога свяжет нас с большой землей. По контракту дорога должна быть завершена в 2023, но мы понимаем, что она нужна уже сегодня. И мы не оставляем надежды, что введем ее уже в этом году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ненецкий автономный округ не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с другими регионами. В настоящий момент ведется строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск, который свяжет округ с Республикой Коми. Проект обещают закончить к 2023 году. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на строительство было выделено4 млрд рублей.

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