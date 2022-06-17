Пловдив, Болгария, , 20:33 — REGNUM В городе Пловдив на юге Болгарии школьницы нашли и вернули владельцу утерянную крупную партию золотых украшений. Об этом 17 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Шапокляк и кошелек Цитата из м/ф Чебурашка. День рождения и пионеры. реж. Роман Качанов. 1971. СССР

Согласно официальной информации, четыре семиклассницы во время прогулки по парку обнаружили забытую сумочку, в которой находились несколько золотых слитков, а также кольца и серьги. Подружки немедленно связались с полицией и отнесли находку в ближайший участок.

Впоследствии сумочка была возвращена владелице, являющейся сотрудницей одного из болгарских приисков. Общая стоимость найденного составляет более $50 тыс.

Полицейское управление Пловдива наградило девочек ценными подарками.

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