Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Правительство Коми и Ростуризм подписали соглашение о развитии в республике внутреннего и въездного туризма, сообщает правительство региона.

Республика Коми Иван Шилов © ИА REGNUM

«Республика видит значительную перспективу в развитии экологического и этнографического туризма, выражает готовность к реализации проектов в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», развивает креативные индустрии, значительное внимание уделяет подготовке собственных профессиональных кадров, повышению качества услуг в сфере туризма и смежных отраслях, внедрению цифровых технологий. Мы надеемся на поддержку Федерального агентства по туризму в дальнейшем развитии этих направлений», — отметила Эльмира Ахмеева .

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба заявил о сложностях в привлечении инвесторов для развития туризма в республике.