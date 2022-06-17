Москва, 17 июня, 2022, 20:24 — ИА Регнум. 17 июня московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с 26-летним сербским фланговым защитником «Црвены Звезды» Миланом Гайичем. Контракт рассчитан на три года до конца сезона 2024/25.

ФК ЦСКА

Футболист покинул сербский клуб и перешел в стан «красно-синих» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Милан Гайич принял участие в 31-м матче сербской Суперлиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.

Гайич выступал за «Црвену Звезду» с 4 февраля 2019 года после перехода из французского клуба «Бордо» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.