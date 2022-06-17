Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Штурмовать укрепления украинских нацистов под Донецком нецелесообразно, с ними разберутся по другому, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

По его мнению, лобовой штурм этих укрепрайонов будет стоить больших потерь атакующим.

«Что касается вот этих абсолютно бессмысленных ударов по жилым домам и кварталам Донецка, связанных с тем, что линия разграничения, которая была создана восемь лет назад, она конечно является таким серьезным укрепрайоном. И на этом направлении воюют местные жители, это корпуса, сформированные из жителей Донецка и соответственно чуть севернее Луганска, воюют они очень хорошо, отлично.

Но штурмовать эти укрепрайоны — это, по мнению военных специалистов, не смотря на эти удары по самому городу, нецелесообразны, потому что это приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил.

Поэтому там тактика другая, это видно по картам, и об этом говорят в СМИ, по сути идет планомерная работа по заходу в тыл вот этих укрепрайонов, и это, конечно, требует определенного времени», — сказал Владимир Путин.

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