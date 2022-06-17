Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 20:23 — REGNUM Штурмовать укрепления украинских нацистов под Донецком нецелесообразно, с ними разберутся по другому, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
По его мнению, лобовой штурм этих укрепрайонов будет стоить больших потерь атакующим.
«Что касается вот этих абсолютно бессмысленных ударов по жилым домам и кварталам Донецка, связанных с тем, что линия разграничения, которая была создана восемь лет назад, она конечно является таким серьезным укрепрайоном. И на этом направлении воюют местные жители, это корпуса, сформированные из жителей Донецка и соответственно чуть севернее Луганска, воюют они очень хорошо, отлично.
Но штурмовать эти укрепрайоны — это, по мнению военных специалистов, не смотря на эти удары по самому городу, нецелесообразны, потому что это приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил.
Поэтому там тактика другая, это видно по картам, и об этом говорят в СМИ, по сути идет планомерная работа по заходу в тыл вот этих укрепрайонов, и это, конечно, требует определенного времени», — сказал Владимир Путин.
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