София, 17 июня 2022, 20:22 — REGNUM В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии, в Софии прекращена деятельность крупной нарколаборатории. Об этом 17 июня сообщает болгарский информационный портал News. bg.

Нарколаборатория
Нарколаборатория
Цитата из видео 32.мвд.рф

Согласно официальной информации, преступное производство базировалось на чердаке многоэтажного дома в элитном софийском районе. Отмечается, что ежемесячный доход дельцов составлял до $100 тыс.

Сообщается, что по подозрению в производстве и сбыте запрещенных веществ задержаны трое местных жителей. Они уже признались в причастности к нелегальному бизнесу.

Ведется следствие. Если вина задержанных лиц будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии по подозрению в наркотрафике задержан британский подданный