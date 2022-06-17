София, 17 июня, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии, в Софии прекращена деятельность крупной нарколаборатории. Об этом 17 июня сообщает болгарский информационный портал News. bg.

Цитата из видео 32.мвд.рф Нарколаборатория

Согласно официальной информации, преступное производство базировалось на чердаке многоэтажного дома в элитном софийском районе. Отмечается, что ежемесячный доход дельцов составлял до $100 тыс.

Сообщается, что по подозрению в производстве и сбыте запрещенных веществ задержаны трое местных жителей. Они уже признались в причастности к нелегальному бизнесу.

Ведется следствие. Если вина задержанных лиц будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.