Москва, , 20:10 — REGNUM Несмотря на поставки тяжелого западного оружия, армия Украины является небоеспособной. Об этом 17 июня заявил преподаватель Военного университета министерства обороны РФ Максим Казанин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Украина не сможет в полной мере воспользоваться предоставленным ему вооружением. Связано это, в первую очередь, с тем, что Киеву не поставили ремонтных мощностей для поддержания западного оружия в исправном состоянии.

«Контратаковать у них сейчас не получится. Представьте себе объём техники, который не имеет ремонтных мощностей. Невозможно поврежденную технику чинить. Нет боеспособности. Можно быть боеготовым, но небоеспособным», — сказал Казанин.

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