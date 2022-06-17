Москва, 17 июня, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Несмотря на поставки тяжелого западного оружия, армия Украины является небоеспособной. Об этом 17 июня заявил преподаватель Военного университета министерства обороны РФ Максим Казанин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, Украина не сможет в полной мере воспользоваться предоставленным ему вооружением. Связано это, в первую очередь, с тем, что Киеву не поставили ремонтных мощностей для поддержания западного оружия в исправном состоянии.

«Контратаковать у них сейчас не получится. Представьте себе объём техники, который не имеет ремонтных мощностей. Невозможно поврежденную технику чинить. Нет боеспособности. Можно быть боеготовым, но небоеспособным», — сказал Казанин.