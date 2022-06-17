Тюмень, 17 июня, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Тюменская область, Башкирия, Пермский край и Челябинская область на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера «Большой Урал». Об этом сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Туризм

«Масштабный проект «Большой Урал» направлен на развитие туристской инфраструктуры. Он нужен и важен для каждого из наших регионов. Мы связаны туристическими потоками. Тюменскую область в 2021 году посетили более 1,1 млн гостей из регионов Большого Урала. В свою очередь, тюменцы тоже любят отдыхать на гостеприимной уральской земле», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорогу Челябинск-Шадринск-Тюмень планируется достроить к 2023 году. Данная дорога станет коротким маршрутом, который соединит Челябинск и Тюмень в целях развития внутреннего туризма.