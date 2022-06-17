Минск, 17 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Падение ВВП Белоруссии в январе-мае текущего года составило 3,4% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из опубликованных данных Белстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В прошлом году ВВП Белоруссии увеличился на 2,3%. На 2022 год был запланирован рост на 2,9% по отношению к 2021-му. Это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны на нынешний год.

Как сообщалоИА REGNUM, Всемирный банк в апреле обновил прогноз по белорусскому ВВП. Согласно новой оценке, в этом году он упадет на 6,5%, экспорт уменьшится на 14,2%, а импорт — на 18,6%.