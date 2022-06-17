Москва, 17 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Киев применяет тяжелое западное оружие для обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР. Об этом 17 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

По его словам, иностранное вооружение не замедляет продвижение российских войск и не способно изменить ситуацию на поле боя. Однако дальнобойные системы из стран Запада привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

«Иностранное тяжёлое оружие работает по нам. Но для тех людей, которые находятся на передовой не имеет значения, с какого расстояния бьёт эта артиллерия. Эти орудия больше бьют по детским садам, по школам, по гражданскому населения, а не по местам, где происходят боевые действия», — сказал Алаудинов.