Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 17 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Жителю Ямала за несанкционированный полёт над Новым Уренгоем грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Параплан

Установлено, что в нарушение закона 18 мая 2022 года парапланерист совершил полёт над городом Новый Уренгой по маршруту, несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение.

В отношении ямальца возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое парапланеристов совершали несанкционированный полёт над Новым Уренгоем 18 мая 2022 года. Один из них упал в реку Обь и пропал, второй, приземлившись, вызвал спасателей. Поиски пропавшего парапланериста на сегодня безрезультатны.