Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM Искусственный интеллект лишен возможности сопереживать, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, отвечая на вопрос о перспективах искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, искусственному интеллекту «достичь уровня хомо сапиенс пока достаточно сложно».

Искусственный интеллект Цитата из к/ф «Космическая Одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания

«Возможность сопереживать, душа — она возможна для машины? — задался вопросом президент. — Некоторые специалисты считают, что в какой-то момент может появиться эта возможность сопереживать. Но, на мой взгляд, пока рановато об этом говорить. Будет ли это представлять угрозу для человечества? Сложный вопрос, и я не берусь пока что на него отвечать <…> Но что точно совершенно, это то, что остановить это невозможно, как невозможно остановить восход или заход солнца».

Он напомнил о том, что когда-то в секрете пытались держать изобретение пороха — ничего не вышло.

«То же самое и в ядерных технологиях, да где угодно. Прогресс остановить невозможно. Не нужно стремиться помешать восходу солнца. Нужно просто подумать — ложиться загорать сегодня или лучше воздержаться? Возделывать пшеницу или заняться чем-то другим? Неизбежно — значит нужно приспосабливаться, а не пытаться затормозить, из этого ничего хорошего не получится. А если мы будем понимать, что это неизбежно, мы будем находить варианты использования в интересах человечества достижений прогресса. Мне кажется, что по этому пути надо идти», — резюмировал президент России.