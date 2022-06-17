Тирана, , 19:54 — REGNUM Албанское статистическое агентство INSTAT 17 июня опубликовало данные по младенческой смертности. В 2021 году в стране умерли 228 младенцев, что на 18,8% меньше, чем в 2020 году, когда умер 281 младенец.

Ребенок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

При этом в стране изменилась методика расчета коэффициента младенческой смертности. По старой методологии на 1000 живорожденных младенцев приходилось 8,3 летальных исхода.

Самой распространенной причиной младенческой смерти назвали болезни, появляющиеся перед родами, на них приходится 44% смертей. Второй по распространенности причиной называют осложнения, возникшие во время беременности и родов.

Отмечается, что 82% будущих матерей посещают акушера-гинеколога уже в первом триместре беременности, 78% посещают врача четыре — пять раз за беременность.

Более высокими являются эти показатели в городских зонах. При этом в городах женщины чаще принимают витамины и железо перед зачатием, чем в деревнях (разброс от 13 до 80% мам).

Читайте ранее в этом сюжете: Советника мэра Тираны арестовали за наркоторговлю