Галац, Румыния, , 19:24 — REGNUM Сотрудники службы внутренней безопасности полиции города Галац на юго-востоке Румынии задержали бывшего начальника полицейского отделения округа, а ныне — чиновника местной администрации по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Об этом 17 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Мошенник прячет валюту Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

По предварительным данным, глава региональной администрации Даниэль Мирон в свою бытность руководителем полицейского департамента за крупные взятки выдавал своим подчиненным фальшивые командировочные удостоверения, а также незаконно оформлял отпуска. Как утверждают свидетели, общий объем «деятельности» Мирона оценивается в $200 тыс.

Ведется следствие. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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