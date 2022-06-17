Азовский район, Ростовская область, 17 июня, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в хозяйственной постройке на территории жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 17 июня.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

На месте пожара в селе Кулешовка Азовского района были обнаружены тела двух детей в возрасте двух и трёх лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники и очевидцы. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.