Бухарест, 17 июня 2022, 19:19 — REGNUM Официальный Бухарест намерен «активно лоббировать» интересы Украины в структурах Европейского союза. Об этом 17 июня со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По словам Йоханниса, Киев является потенциальным союзником Румынии, и румынские власти «будут выполнять подобные взятые на себя союзнические обязательства».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия объявила о возможности широкой интеграции Украины в структуры ЕС.
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