Бухарест, , 19:19 — REGNUM Официальный Бухарест намерен «активно лоббировать» интересы Украины в структурах Европейского союза. Об этом 17 июня со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Клаус Йоханнис Longin Wawrynkiewicz

По словам Йоханниса, Киев является потенциальным союзником Румынии, и румынские власти «будут выполнять подобные взятые на себя союзнические обязательства».

Клаус Йоханнис «После нескольких месяцев напряженного диалога и координации мне очень приятно приветствовать решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС. В дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы украинцы стали частью европейской семьи».

Напомним, 17 июня Европейская комиссия объявила о возможности широкой интеграции Украины в структуры ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС