Москва, , 19:16 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли организовать ни одной контратаки на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом Алаудинов весьма пренебрежительно отозвался о боевых способностях, уровне подготовки и моральных качествах иностранных наемников, примкнувших к украинским оккупантам, которых так усиленно рекламировал Киев.

«Представители других государств, которые ехали сюда воевать, они думали будет такая же картина, как в других странах, где они воевали. Нам противостоит противник, который пытается воевать против нас всеми своими усилиями, он напичкан всем вооружением, которое есть у блока НАТО. И этот противник каждый день отступает назад. Ни одного дня они нам не оказали реального сопротивления. Не было ни одной реальной контратаки», — сказал помощник главы Чечни.

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