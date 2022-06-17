Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Выступление президента РФ на ПМЭФ подводит черту под попытками так называемого «цивилизованного Запада» «отменить Россию» или «порвать в клочья» её экономику, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Государственная дума

Следите за развитием событий в трансляции: «Про новых друзей, кризис и экономику: большое выступление Путина на ПМЭФ»

«Это мощная, программная речь с четкими целями и задачами по развитию нашей страны в условиях противоправного давления и беспрецедентных санкций. И основное слово в ней — суверенитет. Он не может быть фрагментарным, его нужно защищать как в политике, так и в экономике», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Президент выступил не только с большим аналогом послания Федеральному собранию, но и обозначил контуры справедливого и многополярного миропорядка, за которым будущее, подчеркнул Слуцкий.