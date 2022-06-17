Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Политолог, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») высоко оценил выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме в пятницу, 17 июня.

Дарья Драй, ИА REGNUM ПМЭФ

«Очень хорошо, что Владимир Путин произнес масштабную речь, а не короткое приветствие. Эту речь будет цитировать весь мир. Это глубокий анализ мировой экономики, всех ее актуальных процессов. Это разоблачение всех фейков, которые запускаются сейчас. Болезни западной экономики начались давно, и их причины — абсолютно неграмотные действия западных правительств и их по сути дела колониальная политика. Сейчас все это пытаются сбросить на Россию, но, вооружившись цифрами, Владимир Путин легко разоблачил все эти фейки», — рассказал Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Вторая часть его выступления — о том, какие, собственно, возможности, дает кризис. И о том, что Россия не закрывается от мира, а наоборот, большая часть мира с нами. Мы видели, что представители крупных игроков, крупных стран – огромного Казахстана, могущественного в мире Азии и Африки Египта, и первая экономика мира, Китай – присутствовали на ключевой дискуссионной панели Петербургского экономического форума, подтвердили курс сотрудничества с Россией, их выступления были лояльными и деловыми. По сути дела, они вторили Владимиру Путину, и поддерживали то, что он говорил. И я не назвал бы их выступления «политкорректными» по принципу «и нашим и вашим». Все, что они сказали, можно трактовать именно как по сути дела одну позицию с Россией», — подчеркнул эксперт.

«Примечательно, что Владимир Путин отметил, что мы видим все проблемы, с которыми столкнулась наша экономика, но они совсем не так масштабны, как этого хотели организаторы «экономического коллапса». Никаких разорений не произошло, никакие расчеты на то, что наша экономика не суверенна, тоже не произошло, мы сохранили все макроэкономические параметры. И те «уязвимости», которые у нас ещё остались, мы закроем – сами, и помощью наших друзей», — отметил Олег Матвейчев.

«То есть, два основных вывода: «Мы не одни, мы вместе со всем миром» и «Мы движемся вперед» Да, нас пытаются затормозить, Запад выступает не силой прогресса, а силой прошлого, в удобной для них колониальной системе. Но Россия и другие страны не хотят колониями, все хотят быть суверенными», — подчеркнул эксперт.