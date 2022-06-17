Лондон, , 19:07 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев предложил Украине вариант подготовки новых солдат для ВСУ на территории стран Европы, сообщает 17 июня канцелярия главы кабмина Британии.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению канцелярии, Джонсон считает, что это позволит каждые четыре месяца получать до 10 тыс. новых боевиков ВСУ.

«Премьер-министр предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских войск, которая потенциально позволит получать до 10 тыс. обученных солдат каждые 120 дней. В ходе сегодняшнего визита в Киев премьер-министр заявил президенту Зеленскому, что Великобритания может возглавить эту прорывную программу, способную коренным образом изменить ход войны, резко увеличив темпы восстановления сил ВСУ, необходимых для победы», — указано в сообщении канцелярии Джонсона.

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