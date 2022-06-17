Лондон, 17 июня, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев предложил Украине вариант подготовки новых солдат для ВСУ на территории стран Европы, сообщает 17 июня канцелярия главы кабмина Британии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

По утверждению канцелярии, Джонсон считает, что это позволит каждые четыре месяца получать до 10 тыс. новых боевиков ВСУ.

«Премьер-министр предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских войск, которая потенциально позволит получать до 10 тыс. обученных солдат каждые 120 дней. В ходе сегодняшнего визита в Киев премьер-министр заявил президенту Зеленскому, что Великобритания может возглавить эту прорывную программу, способную коренным образом изменить ход войны, резко увеличив темпы восстановления сил ВСУ, необходимых для победы», — указано в сообщении канцелярии Джонсона.