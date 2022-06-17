Ставрополь, 17 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Ставропольский край принял еще 407 беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. Они прибыли на железнодорожный вокзал в Невинномысск и уже направлены в пункты временного размещения в нескольких районах края, сообщили 17 июня в пресс-службе краевого управления МЧС. Беженцев разместили в пунктах временного размещения в Андроповском, Кочубеевском, Георгиевском, Ипатовском районах и городах Невинномысск и Пятигорск.

Alania.gov.ru Дети из Донбасса

«На перроне вокзала вынужденных переселенцев встретили сотрудники МЧС России, в том числе психологи чрезвычайного ведомства, представители правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления, специалисты медицинской службы и волонтеры», — сообщили подробности в ведомстве.

Ранее на Ставрополье уже были приняты и размещены более 600 вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины, в том числе около 200 детей. Для беженцев в крае подготовили 56 пунктов временного размещения. Власти региона приняли меры для приема до 2 тыс. беженцев.